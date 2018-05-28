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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:45 28.05.2018 - 13:45

Дели. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Индии руководствуются только позицией ООН и не зависят от политики США и других стран в том случае, когда речь идет о применении санкций, заявила в понедельник министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

"Индия придерживается (в своих действиях - ИФ) только санкциями ООН, а не односторонним санкциями какой-либо страны", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли Индия каким-то образом отреагировать на санкции США в отношении Ирана.

Местные СМИ в свою очередь напомнили, что в понедельник в Дели должна состояться встреча между С.Сварадж и министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил ранее, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее, и пообещал, что Вашингтон обеспечит то, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

ла аю

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