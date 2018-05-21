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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 8:00 21.05.2018 - 08:00

Заа-Фаран (Сирия). 21 мая. ИНТЕРФАКС - Склады с оружием, подпольные цеха по производству взрывчатых устройств находят представители Российского центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями правительственных сил Сирии в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс.

На складах боевиков обнаруживают вооружение, произведенное в государствах-членах НАТО. Сирийские саперы продолжают разминирование населенных пунктов на освобожденной территории.

"Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Ан-Нусра"(запрещена в России). Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР "Тоу-2"", - рассказал журналистам представитель российского центра Андрей Некипелов.

Как сообщалось ранее, ряд городов провинции Хомс при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований. Эти территории перешли под контроль правительства Сирии.

тг

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