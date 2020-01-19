Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 20:19

Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно.

"Мы говорили с ними индивидуально, потому что разногласия между двумя сторонами до такой степени велики, что они не разговаривают друг с другом в данный момент", - сказала Меркель в ответ на соответствующий вопрос.

По ее словам, Сарадж и Хафтар не были непосредственными участниками конференции, но они находились в Берлине, хотя и не присутствовали в конференц-зале, поэтому была возможность держать их в курсе развития переговоров.

"Каждый из них ожидает от другого выполнения всех обязательств", - пояснила канцлер.

Она подчеркнула, что участники конференции добивались того, чтобы все вовлеченные в ливийский кризис стороны "говорили единым голосом".

"Тогда стороны в Ливии смогут понять, что не может быть военного решения. Нужно, чтобы решение было политическим", - отметила Меркель.

Она считает, что удалось добиться от всех участников единых обязательств, и это очень важно. Далее, полагает Меркель, следует продвигаться шаг за шагом.

1ов ВВ

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