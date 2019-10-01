Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 20:33

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Кассационный суд Франции постановил во вторник, что бывший президент страны Николя Саркози предстанет перед уголовным судом за чрезмерные расходы на свою избирательную кампанию 2012 года, в которой он проиграл социалисту Франсуа Олланду, пишет газета "Монд".

Издание сообщает, что все усилия адвокатов Саркози, которым удавалось оттягивать это решение два с половиной года, оказались напрасными.

Саркози будет обязан ответить за свою роль в "деле "Бигмалион".

Конституционный совет Франции отверг аргумент Саркози, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.

Речь о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро, которые он должен возместить в казну.

Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства "Бигмалион" подложных счетов для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози около 20 млн евро. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP ("Союз за народное движение") мероприятия.

Судья в постановлении определил несколько степеней ответственности: ответственность "Бигмалион", функционеров UMP, директора кампании Саркози и самого бывшего президента. "Монд" приводит слова из документа, подписанного судебным следователем, о том, что "более, чем кто-либо, он (Саркози - ИФ) должен был считаться тем, кто знает, уважает и требует применения от своей команды положений закона".

Таким образом, высшая судебная инстанция отвергла последнюю кассацию бывшего главы государства, стремившегося избежать наказания за "незаконное финансирование избирательной кампании", за что ему может грозить год тюрьмы и 3,7 тыс. евро штрафа.

Судебный процесс может состояться в 2020 году.

1ов бп

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