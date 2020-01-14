Стамбул. 14 января. ИНТЕРФАКС - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж провел встречу с послом США в Турции Дэвидом Майклом Саттерфилдом, сообщает во вторник агентство "Анадолу".
Встреча состоялась в Стамбуле, ее участники обсудили вопросы двусторонних интересов.
Ранее Саррадж встретился в Стамбуле с Эрдоганом, отмечает агентство.
В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.
Накануне в Москве состоялись переговоры сторон конфликта, но они не увенчались заключением соглашения.
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