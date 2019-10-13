Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 16:00

Эр-Рияд. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия привержена политическому решению ситуации в Йемене, заявил в воскресенье госминистр по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос и найти мирные решения для йеменской проблемы", - сказал аль-Джубейр журналистам в Эр-Рияде.

Он напомнил, что с самого начала войны в Йемене саудовская сторона заявляла о том, что решение возможно только политическим путем.

"Но это решение должно быть основано на трех вещах: инициативе стран Персидского залива, итогов уже состоявшегося национальный диалога в Йемене и резолюциях СБ ООН", - подчеркнул саудовский дипломат.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

от йм 1йэ вш+1

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