Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 15:32

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия будет координироваться со своими партнерами по обеспечению необходимых объемов поставок нефти для потребителей, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха.

Королевство пристально мониторит изменения на нефтяном рынке после того, как правительство США решило не продлевать освобождения от санкций для покупателей иранской нефти.

Саудовская Аравия проведет консультации с другими производителями и потребителями в течение следующих нескольких недель, чтобы быть уверенными в том, что рынок сбалансирован и стабилен.

Сс фф пч

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