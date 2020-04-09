Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:49

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти до 10,3 млн б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания танкеров.

По данным агентства, на прошлой неделе экспорт нефти Саудовской Аравии достиг 10 млн б/с, а к утру 9 апреля он составлял уже 10,296 млн б/с.

При этом экспорт нефти в первые девять дней марта был всего около 6,8 млн б/с, а за весь месяц - 7,606 млн б/с, когда королевство стало увеличивать продажи после развала сделки ОПЕК+.

При этом агентство отмечает, что Саудовская Аравия в последние недели существенно нарастила поставки нефти в США.

Апрельские данные учитывают суда, которые вышли из портов Рас Танура в Персидском заливе и Янбу в Красном море, а также танкеры, вышедшие из нейтральной зоны с Кувейтом, поясняет Bloomberg.

Вк ск пч

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