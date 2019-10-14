Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 12:18

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия в октябре добывает 9,86 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре добыча останется на таком же уровне, сообщил журналистам министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман.

Он отметил, что экспорт нефти из страны в настоящее время находится на уровне 6,9-7 млн б/с.

Ранее 12 сентября в ходе министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) Саудовская Аравия объявила, что до конца года будет держать добычу нефти на уровне 9,89 млн б/с, однако спустя несколько дней ее нефтяная инфраструктура была атакована дронами, что снизило ее добычные мощности на 5,7 млн б/с, или почти на 60%.

Страна к концу сентября восстановила добычу, к октябрю довела производственные мощности до 11,3 млн б/с, а к концу ноября или даже ранее планирует восстановить их до 12 млн б/с.

Сс фф *

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