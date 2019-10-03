Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 10:04

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до 11,3 млн баррелей в сутки, к концу ноября увеличит до 12 млн б/с, сообщил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман.

Он отметил, что добыча нефти в стране стабилизировалась, не уточнив, на каком уровне. Отвечая на вопрос, что значат объёмы в 9,89 млн б/с, которые страна добровольно обещала держать, даже строже, чем по соглашению ОПЕК+, министр отметил, что это "коммерческие объёмы".

Он подчеркнул, что страна имеет обязательства по сделке ОПЕК+ добывать не больше 10,3 млн б/с, но взяла на себя добровольные обязательства добывать еще меньше (9,89 млн б/с - ИФ).

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