Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 13:25

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Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии сообщили, что вооруженные беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад" (East-West Pipeline), следует из информации арабских СМИ.

Предполагается, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

По информации государственного агентства SPA, которое ссылается на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, 14 мая беспилотники нанесли удары по двум нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Восток-Запад", по которому саудовская нефть доставляется из восточной провинции в порт Янбу.

Атака на НПС вызвала пожар, причинивший незначительные повреждения одной насосной станции. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации. В настоящее время компания работает над восстановлением работы поврежденной насосной станции и трубопровода.

Халид аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия считает неприемлемым это нападение, подчеркнув, что последние акты терроризма и саботажа в Персидском заливе в отношении жизненно важных объектов направлены не только на королевство, но и на безопасность мировых поставок нефти и глобальной экономики.

"Эти нападения еще раз доказывают, что для нас важно противостоять террористическим образованиям, в том числе ополченцам хути в Йемене, которые поддерживаются Ираном", - отметил министр.

Министр также отметил, что поставки и экспорт саудовской нефти и нефтепродуктов идут по графику, без перебоев.

Как сообщалось, 13 мая в отношении двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, была совершена диверсия у побережья ОАЭ. Аль-Фалих сообщил, что судам был нанесен значительный ущерб. Один из танкеров, по его словам, шел за нефтью в Саудовскую Аравию, чтобы затем доставить ее в США.

Кроме того, в минувшее воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех коммерческих судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

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