Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 5:26

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный ополчением хуситов в сторону королевства.

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что беспилотник был сбит во вторник вечером недалеко от саудовского города Хамис-Мушаит.

Ранее во вторник в Джедде Совет министров Саудовской Аравии заявил, что поддерживаемое Ираном ополчение хуситов нарушает международное гуманитарное право, стреляя баллистическими ракетами и беспилотниками по гражданским лицам в королевстве.

Атаки беспилотников хуситов усилились на фоне напряженности между Ираном и США в Персидском заливе.

Йеменский беспилотник атаковал в воскресенье вечером аэропорт в Абхе, в результате чего один человек погиб и семеро были ранены.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Согласно выводам Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED), с 2015 года около 91,6 тыс. человек стали жертвами войны в Йемене.

1вз ад

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