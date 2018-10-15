Саудовская Аравия инициировала расследование в связи с исчезновением саудовского журналиста в Стамбуле
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Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд распорядился открыть внутреннее расследование по делу исчезнувшего саудовского журналиста, Джамаля Хашкаджи, работавшего на американское издание "Вашингтон пост", сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на официальных представителей в Эр-Рияде.
По данным агентства, саудовский монарх потребовал от прокуратуры провести расследование обстоятельств исчезновения Дж.Хашкаджи, который пропал 2 октября в Стамбуле после посещения генконсульства Саудовской Аравии.
"Необходимо провести внутреннее расследование, чтобы быть уверенными, что мы знаем всю правду", - сообщил собеседник агентства.
Турецкие власти обвиняют Эр-Рияд в возможной причастности к покушению на журналиста, выступавшего с критикой властей Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти обвинения отвергают.
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Интерфакс