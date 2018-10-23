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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 17:58 23.10.2018 - 17:58

Дубай. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Бахрейна и Саудовской Аравии внесли лидера иранского военизированного подразделения "Кудс" Касема Сулеймани и представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью, сообщают во вторник саудовские СМИ.

Также отмечается, что Центр по противодействию финансирования терроризма, в который входят США, а также пять арабских стран: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Оман, - во вторник включил в списки причастных к терроризму нескольких представителей КСИР и афганской группировки "Талибан" (запрещена в России - ИФ).

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