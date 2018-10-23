Саудовская Аравия и Бахрейн внесли представителей КСИР и главу иранских сил "Кудс" в террористические списки
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Дубай. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Бахрейна и Саудовской Аравии внесли лидера иранского военизированного подразделения "Кудс" Касема Сулеймани и представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью, сообщают во вторник саудовские СМИ.
Также отмечается, что Центр по противодействию финансирования терроризма, в который входят США, а также пять арабских стран: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Оман, - во вторник включил в списки причастных к терроризму нескольких представителей КСИР и афганской группировки "Талибан" (запрещена в России - ИФ).
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Интерфакс