Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 2:04

Дубай. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в ближайшее время начнется реализация нового проекта на газовом месторождении Дорра в нейтральной зоне, сообщила саудовская газета Eqtisadiah.

Он добавил, что работы будут вести саудовская и кувейтская компании, отметив, что предполагаемые запасы газа в этом районе велики.

Как сообщалось, Саудовская Аравия и Кувейт накануне подписали соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Соглашение позволяет возобновить добычу на совместных месторождениях", - сообщило саудовское Минэнерго в Twitter.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям.

1гк тг

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