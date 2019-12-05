Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 13:58

Вена. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК+ обсуждают возможность снижения производства нефти, по крайней мере, на 400 тыс. баррелей в сутки в дополнение к действующему соглашению, предусматривающему сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает Dow Jones со ссылкой на представителей картеля.

Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи, однако неожиданно против этого высказался Кувейт, отмечают источники.

По словам одного из источников, один из обсуждаемых вариантов предполагает дополнительное сокращение добычи на 800 тыс. б/с.

Служба финансово-экономической информации

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