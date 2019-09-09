Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 11:25

Абу-Даби. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия не ожидает замедления мирового спроса на нефть, сообщил журналистам новый глава Минэнерго королевства принц Абдель Азиз бен Салман аль Сауд.

"Я не думаю, что спрос на нефть замедляется", - сказал он.

Ожидания снижения мирового спроса на нефть, о которых активно говорили нефтедобывающие страны в мае-июне, во многом объясняли решение ОПЕК+ продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2020 года.

Так, глава Минэнерго РФ Александр Новак в мае заявил, что, по оценке ряда экспертов, темпы роста мирового спроса на нефть могут снизиться с 1,3-1,4 млн б/с до менее чем 1 млн б/с из-за торговых войн между США и Китаем.

Сс аг ко бп*

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