Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 18:37

*** Россия подчеркнула необходимость беспристрастного расследования, в Эр-Рияде согласились

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия не поднимала вопрос о посредничестве России в проблеме атаки на нефтяные объекты, в которых королевство обвиняет Иран.

"Нет, посредничества никто не просил", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли такой вопрос саудовской стороной на переговорах.

"Мы подтвердили нашу позицию осуждения этой атаки на Саудовскую нефтяную инфраструктуру и подчеркнули необходимость тщательного, объективного беспристрастного расследования. Саудовцы согласились с необходимостью именно такого подхода к расследованию этого инцидента", - отметил министр.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

бп

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