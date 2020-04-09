Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 3:14

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении огня в Йемене в четверг.

Согласно сообщению военного представителя Саудовской Аравии полковника, Турки аль-Малики, распространенном агентством SPA, прекращение огня продлится две недели. По его словам, такое решение принято в ответ на призывы ООН прекратить боевые действия в условиях пандемии коронавируса.

Он сказал, что прекращение огня может быть продлено, чтобы предоставить возможность всем сторонам "для обсуждения предложений, шагов и механизмов устойчивого прекращения огня в Йемене (...) для всеобъемлющего политического решения в Йемене".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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