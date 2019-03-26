Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 5:49

Дубай. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии во вторник осудили решение США о признании за Израилем суверенитета над Голанскими высотами, сообщило саудовской информагентство SPA.

"Попытки навязать свершившийся факт не меняют фактов", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Голанские высоты являются "оккупированной арабской землей Сирии согласно соответствующим международным резолюциям".

"Это окажет существенное негативное воздействие на мирный процесс на Ближнем Востоке и безопасность и стабильность в регионе", - подчеркнул Эр-Рияд, добавив, что тот шаг США противоречит Уставу ООН и международным законам.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся в США с визитом.

С критикой Вашингтона и непризнанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами выступили Россия, ЕС, Канада, большинство стран Ближнего Востока.

1гк гс

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