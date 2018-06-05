Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 10:21 05.06.2018 - 10:21

Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия заявила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной по саудовскому городу Янбу-эль-Бахру йеменскими повстанцами-хуситами, сообщает во вторник информагентство SPA со ссылкой на заявление представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.

По его данным, жертв в результате инцидента нет.

Ранее в мае Саудовские ПВО также перехватили ракету, которую запустили йеменские повстанцы. Тогда части сбитой ракеты типа "Бадр-1" были обнаружены на территории округа Наджран на юго-западе страны.

Эр-Рияд обвиняет Тегеран в снабжении хуситов баллистическими ракетами, в Иране эти обвинения отрицают.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line