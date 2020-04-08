Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 11:20

Эр-Рияд. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Режим отправки религиозных обрядов в священный для мусульман месяц Рамадан будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, заявил во вторник официальный представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии Мухаммед аль-Абдель Али.

Согласно расчетам арабских астрономов, первый день Рамадана, месяца обязательного для мусульман поста, выпадает на пятницу 24 апреля. Он продлится до 23 мая, после чего исламский мир будет праздновать в течение нескольких дней разговение (Ураза-Байрам). В Рамадан мусульмане не употребляют пищу в течение дня, усердно молятся, после захода солнца жизнь правоверных возвращается в нормальное русло. Мусульмане начинают ужинать, и, как правило, согласно традициям, в обширном кругу родственников и друзей, зачастую покидая дома. Кроме того, они совершают дополнительные ночные молитвы, которые необязательны в другие месяцы лунного календаря.

По словам представителя министерства, в любом случае режим проведения Рамадана будет определен на основе рекомендаций и наставлений Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ высоко оценила принятое ранее Саудовской Аравией решение о приостановке совершения умры (малого хаджа), отметил Мухаммед аль-Абдель Али.

Он допустил, что на Рамадан будут введены некоторые ограничения, подчеркнув при этом, что "приоритетным является благополучие граждан королевства и других его жителей".

Ранее власти Саудовской Аравии также дали понять исламскому миру, что не стоит спешить с оформлением документов для совершения хаджа (паломничества) к святым местам, который должен продлится с конца июля до начала августа.

Сообщалось, что в настоящее время на территории королевства действует комендантский час с 19:00 до 6:00 утра. Полный комендантский час действует в нескольких наиболее значимых городах и провинциях королевства, в том числе в Эр-Рияде, Мекке и Медине. Жителем городских кварталов на этих территориях разрешено покидать дома с 6:00 до 15:00 часов.

По данным на вечер вторника, в королевстве зарегистрировано 2759 случаев заражения COVID-19. Умер 41 инфицированный.

Ниже следуют обобщённые данные о ситуации с коронавирусом в странах Аравийского полуострова:

Государство Количество заболевших Количество находящихся на лечении Количество выздоровевших Количество умерших Оман 371 302 67 2 Саудовская Аравия 2795 2139 615 41 Катар 2057 1901 150 6 Кувейт 743 637 105 1 ОАЭ 2359 2161 186 12 Бахрейн 811 341 465 5 Всего 9136 7481 1558 67

Государство Количество Количество Количество Количество

заболевших находящихся выздоровевших умерших

на лечении

Оман 371 302 67 2

Саудовская 2795 2139 615 41

Аравия

Катар 2057 1901 150 6

Кувейт 743 637 105 1

ОАЭ 2359 2161 186 12

Бахрейн 811 341 465 5

Всего 9136 7481 1558 67

По данным BP, на шесть арабских государств Персидского залива приходится более 23% мировой добычи нефти.

Дк фф ав*

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