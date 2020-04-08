Эр-Рияд. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Режим отправки религиозных обрядов в священный для мусульман месяц Рамадан будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, заявил во вторник официальный представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии Мухаммед аль-Абдель Али.
Согласно расчетам арабских астрономов, первый день Рамадана, месяца обязательного для мусульман поста, выпадает на пятницу 24 апреля. Он продлится до 23 мая, после чего исламский мир будет праздновать в течение нескольких дней разговение (Ураза-Байрам). В Рамадан мусульмане не употребляют пищу в течение дня, усердно молятся, после захода солнца жизнь правоверных возвращается в нормальное русло. Мусульмане начинают ужинать, и, как правило, согласно традициям, в обширном кругу родственников и друзей, зачастую покидая дома. Кроме того, они совершают дополнительные ночные молитвы, которые необязательны в другие месяцы лунного календаря.
По словам представителя министерства, в любом случае режим проведения Рамадана будет определен на основе рекомендаций и наставлений Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ высоко оценила принятое ранее Саудовской Аравией решение о приостановке совершения умры (малого хаджа), отметил Мухаммед аль-Абдель Али.
Он допустил, что на Рамадан будут введены некоторые ограничения, подчеркнув при этом, что "приоритетным является благополучие граждан королевства и других его жителей".
Ранее власти Саудовской Аравии также дали понять исламскому миру, что не стоит спешить с оформлением документов для совершения хаджа (паломничества) к святым местам, который должен продлится с конца июля до начала августа.
Сообщалось, что в настоящее время на территории королевства действует комендантский час с 19:00 до 6:00 утра. Полный комендантский час действует в нескольких наиболее значимых городах и провинциях королевства, в том числе в Эр-Рияде, Мекке и Медине. Жителем городских кварталов на этих территориях разрешено покидать дома с 6:00 до 15:00 часов.
По данным на вечер вторника, в королевстве зарегистрировано 2759 случаев заражения COVID-19. Умер 41 инфицированный.
Ниже следуют обобщённые данные о ситуации с коронавирусом в странах Аравийского полуострова:
|Государство
|Количество заболевших
|Количество находящихся на лечении
|Количество выздоровевших
|Количество умерших
|Оман
|371
|302
|67
|2
|Саудовская Аравия
|2795
|2139
|615
|41
|Катар
|2057
|1901
|150
|6
|Кувейт
|743
|637
|105
|1
|ОАЭ
|2359
|2161
|186
|12
|Бахрейн
|811
|341
|465
|5
|Всего
|9136
|7481
|1558
|67
Государство Количество Количество Количество Количество
заболевших находящихся выздоровевших умерших
на лечении
Оман 371 302 67 2
Саудовская 2795 2139 615 41
Аравия
Катар 2057 1901 150 6
Кувейт 743 637 105 1
ОАЭ 2359 2161 186 12
Бахрейн 811 341 465 5
Всего 9136 7481 1558 67
По данным BP, на шесть арабских государств Персидского залива приходится более 23% мировой добычи нефти.
Дк фф ав*