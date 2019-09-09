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Абу-Даби. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия пока осторожна в атомной энергетике, но если решит ее развивать, это будет полный цикл, включая обогащение урана, заявил новый министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая на Мировом энергетическом совете.

"В атомной энергетике двигаемся осторожно. Это нечто новое. Я часто описываю Саудовскую Аравию и Saudi Aramco как крупный авианосец - чтобы разогнать, нужно много усилий, но если пошел, то пошел. Наш подход - экспериментировать с двумя атомными реакторами. У нас большие запасы урана, по некоторым оценкам, 5-7% мировых запасов. И мы хотим убедиться, что если будем расширяться, то уже идти концепцией полного цикла - производство урана, добыча урана, обогащение, использование урана и даже приобретение технологий и их улучшение. Нас также интересуют и малые электростанции для работы в удаленных регионах", - сказал министр.

Как сообщалось, в 2015 году Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение по мирному атому. Тогда же Саудовская Аравия объявила о намерениях развивать атомную энергетику, построив 16 атомных блоков до 2030 года. Сообщалось, что общая стоимость строительства может составить $100 млрд. "Парад вендоров" стартовал осенью 2017 года, а в декабре Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по "мирному атому".

В феврале 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что "Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух блоков АЭС в Саудовской Аравии. В июле стало известно, что "Росатом" вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса.

В конце 2018 года глава "Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что Россия перешла на следующий этап этого тендера.

В минувшем июне предыдущий глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на пресс-конференции, что Саудовская Аравия не сомневается, что "Росатом" получит приглашение на третий раунд предквалификации для строительства двух блоков АЭС. "Росатом" имеет большой опыт строительства АЭС по всему миру. Не случайно организаторы тендера пригласили ее. Компания прошла два этапа квалификационного отбора, и мы не сомневаемся, что "Росатом" получит приглашение для прохождения третьего раунда квалификационного отбора", - говорил он тогда.

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