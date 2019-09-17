Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 21:00

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман заявил во вторник на пресс-конференции, что к концу сентября объем добычи нефти в стране достигнет 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября - 12 млн баррелей в сутки.

По его словам, после ударов, нанесенных по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, страна продолжит выполнять свои обязательства, в том числе благодаря резервам.

Министр отметил, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

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