Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 19:51

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, перехватила и уничтожила беспилотную начиненную взрывчаткой лодку повстанцев-хуситов, сообщил в четверг представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

"Военно-морские силы коалиции пресекли попытку террористов-хуситов совершить неизбежный акт агрессии и терроризма в южной части Красного моря с использованием беспилотного, начиненного взрывчаткой катера, который вышел в море из провинции Ходейда", - говорится в заявлении аль-Малики.

Аль-Малики добавил, что сорванное нападение представляло угрозу региональной и международной безопасности, безопасности морских передвижений и международной торговле.

Движение хуситов пока что не взяло на себя ответственности за попытку нападения.

Накануне йеменские повстанцы-хуситы выступили с угрозами нанести удары по ОАЭ.

Кроме того, известно, что йеменские мятежники-хуситы по-прежнему считают своими потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, однако в Эр-Рияде считают, что атаки были реализованы не из Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!