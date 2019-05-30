Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 16:39

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Исламским странам нужно оказывать активное противодействие региональной политике Ирана, заявил в четверг глава МИД Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф.

"Поддержка Тегерана повстанцев-хуситов в Йемене это доказательство иранского вмешательства в дела других стран, и это то, (...) что исламским странам следует отвергать", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные на встрече с главами МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министр отметил, что диверсии против танкеров у побережья ОАЭ и атака на нефтепровод в Саудовской Аравии, проведенная йеменскими повстанцами при помощи беспилотника, угрожают мировой экономике и подрывают региональную и международную безопасность.

"Нам следует со всей мощью и твердостью оказывать противодействие этому", - подчеркнул министр.

СМИ напоминают, что в данный момент Мекка принимает у себя сразу три саммита - ОИС, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Отмечается, что саммиты ССАГПЗ и ЛАГ были созваны для обсуждения региональной ситуации, обострившейся в связи с ростом напряженности между США и Ираном. В свою очередь в фокусе внимания саммита ОИС, который начнется в пятницу, как ожидается, будет палестинская проблематика.

В частности, в саммите ССАГПЗ примет участие премьер-министр Катара Абдулл бин Насер Аль-Тани: таким образом, Катар впервые за два года, после разрыва дипотношений с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Египтом примет участие в таком мероприятии.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

Как напоминают СМИ, накануне в Абу-Даби советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Иран "почти наверняка" несет ответственность за нападения на танкеры у берегов ОАЭ.

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!