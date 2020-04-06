Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 14:37

Эр-Рияд/Абу-Даби. 6 апреля ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии подготовили около 11000 мест в гостиницах для приёма граждан страны, в соответствии с программой возвращения граждан королевства, одобренной саудовским монархом.

В страну может вернуться любой саудовец, оповестивший о своём желании через электронные средства связи, сообщили местные СМИ

Одновременно с этим, власти упростили процедуру прохождения паспортного контроля в международном аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде для тех, кто совершал умру (малый хадж - ИФ) и не смог вовремя покинуть королевство из-за приостановки воздушного сообщения с другими странами.

Кроме того, в выходные власти вели более жесткие правила передвижения в 7 районах Джидды, аналогичные тем, которые были ранее применены для других городов Саудовской Аравии. Среди них: запрет на въезд и выезд, введение комендантского часа с 15.00 дня до 06:00 утра следующего дня.

По данным арабского новостного портала Alkhaleej Online на утро 6 апреля в Саудовской Аравии было 2463 инфицированных короновирусом, 34 человека умерли - это худший показатель среди государств Аравийского полуострова.

Между тем, в прошедшие выходные в Кувейте был зафиксирован первый случай смерти от COVID-19.

Ниже следует обобщённые данные о ситуации с коронавирусом в арабских странах Персидского залива:

Государство Количество заболевших Количество находящихся на лечении Количество выздоровевших Количество умерших Оман 331 268 61 2 Саудовская Аравия 2463 1941 488 34 Катар 1604 1477 123 4 Кувейт 665 561 103 1 ОАЭ 1799 1645 144 10 Бахрейн 700 265 431 4 Всего 7562 6157 1350 55

Государство Количество Количество Количество Количество

заболевших находящихся выздоровевших умерших

на лечении

Оман 331 268 61 2

Саудовская 2463 1941 488 34

Аравия

Катар 1604 1477 123 4

Кувейт 665 561 103 1

ОАЭ 1799 1645 144 10

Бахрейн 700 265 431 4

Всего 7562 6157 1350 55

По данным British Petroleum на шесть арабских государств Персидского залива приходится более 23% мировой добычи нефти.

Число зарегистрированных зараженных COVID-19 в Иране, неарабском государстве Персидского залива, на вечер 5 апреля достигло 58 226 человек, сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения ИРИ.

По данным ведомства, в стране от коронавируса умерло 3 603 человека, в том числе 151 человек за последние 24 часа.

Число новых выявленных случаев коронавируса за сутки составило 2 483 человек.

Выздоровели 22 тыс. 11 человек. В критическом состоянии находятся 4 тыс. 57 пациентов.

Иран занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и шестое место - по числу смертей.

Дк фф ан

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