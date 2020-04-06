Эр-Рияд/Абу-Даби. 6 апреля ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии подготовили около 11000 мест в гостиницах для приёма граждан страны, в соответствии с программой возвращения граждан королевства, одобренной саудовским монархом.
В страну может вернуться любой саудовец, оповестивший о своём желании через электронные средства связи, сообщили местные СМИ
Одновременно с этим, власти упростили процедуру прохождения паспортного контроля в международном аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде для тех, кто совершал умру (малый хадж - ИФ) и не смог вовремя покинуть королевство из-за приостановки воздушного сообщения с другими странами.
Кроме того, в выходные власти вели более жесткие правила передвижения в 7 районах Джидды, аналогичные тем, которые были ранее применены для других городов Саудовской Аравии. Среди них: запрет на въезд и выезд, введение комендантского часа с 15.00 дня до 06:00 утра следующего дня.
По данным арабского новостного портала Alkhaleej Online на утро 6 апреля в Саудовской Аравии было 2463 инфицированных короновирусом, 34 человека умерли - это худший показатель среди государств Аравийского полуострова.
Между тем, в прошедшие выходные в Кувейте был зафиксирован первый случай смерти от COVID-19.
Ниже следует обобщённые данные о ситуации с коронавирусом в арабских странах Персидского залива:
|Государство
|Количество заболевших
|Количество находящихся на лечении
|Количество выздоровевших
|Количество умерших
|Оман
|331
|268
|61
|2
|Саудовская Аравия
|2463
|1941
|488
|34
|Катар
|1604
|1477
|123
|4
|Кувейт
|665
|561
|103
|1
|ОАЭ
|1799
|1645
|144
|10
|Бахрейн
|700
|265
|431
|4
|Всего
|7562
|6157
|1350
|55
Государство Количество Количество Количество Количество
заболевших находящихся выздоровевших умерших
на лечении
Оман 331 268 61 2
Саудовская 2463 1941 488 34
Аравия
Катар 1604 1477 123 4
Кувейт 665 561 103 1
ОАЭ 1799 1645 144 10
Бахрейн 700 265 431 4
Всего 7562 6157 1350 55
По данным British Petroleum на шесть арабских государств Персидского залива приходится более 23% мировой добычи нефти.
Число зарегистрированных зараженных COVID-19 в Иране, неарабском государстве Персидского залива, на вечер 5 апреля достигло 58 226 человек, сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения ИРИ.
По данным ведомства, в стране от коронавируса умерло 3 603 человека, в том числе 151 человек за последние 24 часа.
Число новых выявленных случаев коронавируса за сутки составило 2 483 человек.
Выздоровели 22 тыс. 11 человек. В критическом состоянии находятся 4 тыс. 57 пациентов.
Иран занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и шестое место - по числу смертей.
Дк фф ан