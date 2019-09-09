Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 12:06

Абу-Даби. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия продолжит консультироваться с другими производителями нефти относительно решений по добыче, заявил новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Ничего радикального в Саудовской Аравии не происходит, - заявил министр. - Мы все работаем на государство. Кто-то уходит, другой приходит".

"Я думаю, энергетическая политика основывается на нескольких фундаментальных принципах. Эти принципы не изменятся", - цитирует принца агентство Bloomberg.

В минувшие выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, назначенный новым министром, длительное время являлся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеет достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Служба энергетической информации

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