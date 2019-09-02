Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 16:47

Эр-Рияд. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии назначили главу суверенного фонда страны Ясира Аль-Румайяна новым председателем совета директоров государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) взамен министра энергетики Халида аль-Фалиха, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, смена председателя правления произошла в преддверии готовящегося IPO Saudi Aramco. Такой шаг призван продемонстрировать независимость компании от министерства энергетики и избежать возможного конфликта интересов.

Халид аль-Фалих большую часть карьеры провел в Saudi Aramco и занимал должность CEO компании до назначения на пост министра здравоохранения в 2015 году. Год спустя он стал министром энергетики и председателем совета директоров Saudi Aramco.

Ясир Аль-Румайян руководит суверенным инвестиционным фондом Public Investment Fund (PIF). Этот фонд является акционером таких компаний, как Tesla и Uber, а также крупнейшим партнером фонда SoftBank объемом $100 млрд, созданного для инвестиций в высокотехнологичные фирмы.

Служба финансово-экономической информации

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