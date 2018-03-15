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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 14:05 15.03.2018 - 14:05

Дубай. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия разработает ядерное оружие, если это сделает Иран, заявил в интервью каналу Си-Би-Эс наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выдержки из которого приводятся в четверг.

"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", - сказал принц Мухаммед.

Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье.

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