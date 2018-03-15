Саудовская Аравия создаст собственное ядерное оружие, если оно появится у Ирана - принц Мухаммед
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Дубай. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия разработает ядерное оружие, если это сделает Иран, заявил в интервью каналу Си-Би-Эс наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выдержки из которого приводятся в четверг.
"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", - сказал принц Мухаммед.
Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье.
эф во вш
Интерфакс