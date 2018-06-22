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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 14:37 22.06.2018 - 14:37

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия способна запустить свои свободные мощности по добыче в 2 млн б/с в течение 3 месяцев, сообщил министр энергетики страны Халид аль-Фалих журналистам.

Это занимает "около 90 дней", сказал он, подчеркнув, что сроки также зависят от достижения договоренностей с потенциальными клиентами.

В настоящее время Саудовская Аравия добывает 10 млн б/с.

По его словам, вопрос увеличения мощностей свыше 12 млн б/с зависит от планов других стран по наращиванию нефтедобычи. "В конце концов мы должны смотреть, что делают другие страны. Многие страны объявили о намерениях увеличить мощности, мы будем смотреть за тем, что делают США", - сказал министр.

"Думаю, сегодня иметь 2 млн б/с свободных мощностей для одной страны - это очень много и довольно дорого. Я не хочу, чтобы свободные мощности Саудовской Аравии были 3 или 4 млн б/с, но в то же время мы не хотим строить слишком много мощностей. Держать 2 млн б/с свободных мощностей стоит миллиарды долларов", - подчеркнул Х. аль-Фалих.

В случае, если ОПЕК+ примет решение по увеличению добычи на 1 млн б/с и распределит объемы пропорционально между 24 участниками соглашения, согласно расчетам" Интерфакса" на основе данных МЭА, Саудовской Аравии может быть разрешено увеличить добычу на 270 тыс. б/с.

Сс ко бп*

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