Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 16:36

Эр-Рияд. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия увеличит налог на добавленную стоимость в три раза и отменит льготы для госслужащих в рамках мер жесткой экономии для увеличения финансов страны на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть.

Меры должны компенсировать снижение выручки нефтяного сектора и рост расходов на борьбу с последствиями коронавируса.

Ставка налога на товары и услуги будет увеличена до 15% с 5% в июле, сказал министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан. Выплата надбавки к заработной плате госслужащим в связи с высокой стоимостью жизни, которая начала осуществляться, когда был введен НДС, будет приостановлена с июня.

Саудовская Аравия ввела НДС в 2018 году, в то же время, что и Объединенные Арабские Эмираты. Соседние Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар планировали ввести аналогичный налог, но на тот момент отложили планы, что отчасти было связано с опасениями по поводу стоимости жизни. Бахрейн ввел налог в прошлом году.

Ограничения расходов на государственные программы, включая стратегию Vision 30 по снижению зависимости страны от экспорта нефти и диверсификации ее экономики, позволит сэкономить около 100 млрд риялов ($26,6 млрд).

"Принятые сегодня меры хоть и болезненные, но необходимые, они улучшат финансовую и экономическую стабильность", - сказал министр финансов.

Цены на нефть рухнули в текущем году на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией и падения спроса в связи с пандемией коронавируса. Эр-Рияд согласился на сокращение добычи в рамках сделки с другими нефтепроизводителями, однако цены на нефть остаются низкими.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

Снижение выручки в нефтяном секторе означает, что Саудовской Аравии придется воспользоваться валютными резервами и сократить расходы на национальные проекты. Ожидается, что дефицит бюджета страны составит почти 13% ВВП в текущем году, в то время как Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение экономики страны на 2,3%.

ор аш ав*

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