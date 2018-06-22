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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 12:31 22.06.2018 - 12:31

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия хочет договориться о росте добычи нефти на 1 млн б/с в рамках действующего соглашения ОПЕК+, так как считает единство всех участников сделки крайне важным.

"Мы постараемся договориться об увеличении нефтедобычи "под зонтиком" ОПЕК и в рамках декларации о сотрудничестве (со странами не-ОПЕК)", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

"Не хочу говорить ни о каких непредвиденных обстоятельствах, если мы не достигнем соглашения. Мы предполагаем, что разум возобладает, и мы достигнем соглашения, чтобы снизить опасения рынка относительно покрытия спроса. Согласие очень важно, - отметил министр.

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