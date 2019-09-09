Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:16

Абу-Даби. 9 сентября. - Саудовская Аравия намерена найти энергоресурсам новое применение для защиты от потенциального снижения спроса на них, заявил в ходе Мирового энергетического конгресса новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Он отметил, что в понедельник специалисты представят и объяснят сообществу новую структуру энергопотребления Саудовской Аравии, направленную, в частности, на снижение выбросов углерода.

Еще одна идея, сказал он - защититься от потенциального сокращения спроса (на энергоресурсы - ИФ, найти им новое применение.

Сс ак бп*

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