Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 22:38

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократят добычу на 2 млн б/с суммарно для балансировки рынка, рассказал министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Министр энергетики Саудовской Аравии на встрече заявил, что его страна вместе с Кувейтом и ОАЭ согласилась добровольно сократить свои поставки дополнительно на 2 млн б/с, чтобы помочь нефтяным ценам на рынке", - приводятся слова министра на официальной странице Министерства нефти Ирана в твиттере.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил в твиттере, что страна готова сократить добычу с текущего уровня в 4,1 млн б/с.

Йм бм

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