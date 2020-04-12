Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 0:28

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт снизят свою нефтедобычу в общей сложности примерно на 1,6 млн баррелей в сутки больше, чем им полагается по новой сделке ОПЕК+, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Новая сделка ОПЕК+ предполагает снижение нефтедобычи на 23% от уровня октября 2018 года, при этом для Саудовской Аравии и России база отсчета составляет 11 млн б/с.

Таким образом, Саудовская Аравия должна снизить нефтедобычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с, ОАЭ - на 722 тыс. б/с - до 2,446 млн б/с, Кувейт - на 641 тыс. б/с - до 2,168 млн б/с.

Однако, с учетом того, что в апреле эти страны существенно нарастили добычу - до 12,3 млн б/с, до 4,1 млн б/с и 3,15 млн б/с соответственно, то абсолютное снижение с уровня апреля для них будет гораздо сильнее для того, чтобы в мае выйти на согласованный уровень добычи.

Так, Саудовской Аравии придется снизить добычу в мае по сравнению с апрелем на 3,8 млн б/с, ОАЭ - на 1,65 млн б/с, а Кувейту - на 0,98 млн б/с.

Таким образом, трем этим странам придется снизить добычу в мае по сравнению с апрелем на 1,6 млн б/с больше, чем оговорено их квотами.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что "министр энергетики Саудовской Аравии на встрече заявил, что его страна вместе с Кувейтом и ОАЭ согласилась добровольно сократить свои поставки дополнительно на 2 млн б/с, чтобы помочь нефтяным ценам на рынке".

Согласно расчетам "Интерфакса", России в мае придется снижать меньше, чем ее квота. Так, по условиям соглашения, России нужно снизить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. При этом в апреле Россия добывает около 10,3 млн б/с исключительно нефти (без конденсата), поэтому в следующем месяце России нужно снизить добычу на 1,8 млн б/с по сравнению с апрелем.

сс бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!