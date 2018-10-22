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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 20:13 22.10.2018 - 20:13

Стамбул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие следователи не смогли провести осмотр автомобиля генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаруженного в городе Султангази, так как саудовская дипмиссия отказалась выдавать соответствующее разрешение, сообщает турецкий телеканал Эн-Ти-Ви.

Автомобиль генконсульства был найден в городе Султангази близ Стамбула ранее в понедельник. Телеканал Си-Эн-Эн Тюрк отмечает, что турецкие власти смогут провести осмотр автомобиля на следующий день.

Правоохранительные органы Турции расследуют инцидент с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал после того, как зашел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Турецкие СМИ обвиняют в причастности к смерти журналиста Саудовскую Аравию.

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