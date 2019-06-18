Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 6:54

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили два начиненных взрывчатыми веществами беспилотника, пущенных йеменскими повстанцами-хуситами, сообщило официальное саудовское агентство Saudi Press Agency со ссылкой на заявление арабской коалиции против хуситов, распространенное во вторник.

Из заявления следует, что один из дронов был нацелен на жилые кварталы города Абха, второй был перехвачен практически сразу после пуска еще в воздушном пространстве Йемена.

Атака дронами была предпринята в минувший понедельник поздно вечером.

Как сообщалось в понедельник, перед этой атакой хуситы с помощью дронов нанесли удар по международному аэропорту Абхи, в конце прошлой недели пять беспилотников хуситов также были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.

В среду предыдущей недели в ходе атаки на аэропорт Абхи пострадали более 20 пассажиров в результате попадания дрона в зал прилета пассажиров.

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