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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 10:30 25.05.2018 - 10:30

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами из Йемена, сообщают в пятницу официальные саудовские СМИ. По словам спикера арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малики, части сбитой ракеты типа "Бадр-1" были обнаружены на территории округа Наджран на юго-западе страны. Ранее хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что именно йеменские повстанцы несут ответственность за запуск ракеты с целью поразить Наджран. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами. Тэ эф пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс