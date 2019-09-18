Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 16:59

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а само нападение велось с северного направления, а не с юга, заявил в среду, по итогам расследования инцидента, представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

"Атака велась с севера, и без сомнения, к ней причастен Иран", - сказал он.

"Эта атака происходила не с территории Йемена, несмотря на попытки Ирана сделать так, чтобы это выглядело именно так", - уточнил он.

По его словам, атака на объекты компании Saudi Aramco стала нападением на всю мировую экономику.

В ходе брифинга также демонстрировались обломки выпущенных по саудовским объектам ракет, найденные следователями.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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