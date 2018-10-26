Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 11:04 26.10.2018 - 11:04

Стамбул. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу сообщил, что саудовский генпрокурор Сауд аль-Муаджиб ожидается с визитом в Стамбуле 28 октября, сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что его приезд в Турцию связан с делом об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По словам Р.Т.Эрдогана, в рамках визита генпрокурор Саудовской Аравии встретится со своим турецким коллегой.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара располагает большим количеством улик по этому делу.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

1вл эф ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер