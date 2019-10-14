Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 15:41

*** Он счел положительными результаты реализации совместных договоренностей в сфере энергетики

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что его страна высоко оценивает роль России в региональных и мировых делах.

"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он, открывая в понедельник переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста. Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король выразил поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через Российский фонд прямых инвестиций.

Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.

др

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