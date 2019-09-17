Саудовский король просит мировое сообщество помочь предотвратить атаки важных объектов в его стране
Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии способны справиться с последствиями недавней атаки беспилотников против важных нефтяных объектов страны, заявил во вторник король страны Салман.
По сообщению издания Arab News, король также призвал мировое сообщество принять жесткие меры, чтобы подобные не повторились.
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