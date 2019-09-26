Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 11:06

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи лежит на чиновниках и на нем.

"Ответственность за это лежит на мне, потому как я (должен был быть) в курсе событий", - сказал он в интервью, которое вошло в документальный фильм, который будет показан в эфире американского телеканала PBS 1 октября в преддверии годовщины убийства Хашкаджи.

Фрагменты этого документального фильма опубликованы в четверг.

Он добавил, что вина лежит и на саудовских чиновниках, которые действовали без его ведома: "У меня есть официальные лица, министры, которые следят за делами, и они ответственны".

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

1ар ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!