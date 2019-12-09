Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 2:06

Дубай. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонной беде с президентом США Дональдом Трампом выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы, устроенной саудовским военнослужащим на военной базе во Флориде.

"В ходе беседы наследный принц выразил соболезнования президенту США и соболезнования и поддержку семьям жертв трагического инцидента в штате Флорида, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщило саудовское информагентство SPA.

В сообщении также говорится, что принц подтвердил готовность соответствующих властей Саудовской Аравии сотрудничать с американскими в области расследования трагедии, предоставив им информацию, которая поможет пролить свет на личность стрелка и его мотивы.

Как сообщалось, в пятницу минувшей недели проходивший на военной базе саудовский офицер открыл стрельбу, в результате погибли четыре человека, включая самого стрелявшего, восемь получили ранения.

ФБР, ведущая расследование, не исключает, что произошедшее на базе можно квалифицировать как теракт. Пока считается, что стрелок действовал один.

В пятницу Трамп сообщил, что после стрельбы на базе ему позвонил и выразил соболезнования король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

1гк бм

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