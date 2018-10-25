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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 20:29 25.10.2018 - 20:29

Эр-Рияд. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) вложит в Российско-китайский инвестфонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation, $500 млн, общий капитал под управлением РКИФ вырастет до $2,5 млрд, сообщил РФПИ.

Согласно учредительной документации, РКИФ является открытой платформой и может привлекать дополнительный капитал от международных институциональных инвесторов.

Вклад РФПИ и China Investment Corporation составляет по $1 млрд.

В результате транзакции будет создан трехсторонний Российско-китайско-саудовский инвестиционный фонд.

О том, что Саудовская Аравия вложит средства в РКИФ, ранее в четверг сообщил журналистам глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев "на полях" форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

С момента создания в 2012 году РКИФ инвестировал и одобрил более 25 проектов. Инвестиции были направлены в такие отрасли, как инфраструктура, лесная промышленность, потребительский сектор, финансовый сектор, информационные технологии и другие. В настоящий момент в активной проработке РКИФ находятся более 20 проектов общим объемом свыше $1 млрд в таких секторах, как технологии, розничная торговля, сельское хозяйство и производство продуктов питания, транспорт и логистика, электронная коммерция, финансы, отмечается в сообщении.

Среди инвестиций РКИФ - "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Детский мир" (MOEX: DSKY), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и Совкомбанк.

Новая схема, по словам К.Дмитриева, не только объединит экспертизу инвесторов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, но и позволит портфельным компаниям фонда получать поддержку сразу на нескольких ключевых рынках.

"Важно, что мы не останавливаемся на достигнутых результатах и в настоящее время ведем переговоры с другими партнерами РФПИ о возможности присоединения к фонду", - отметил он.

Чч аш ан

MOEX$#&: DSKY, PHOR, TRNF

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