Париж. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана получила условный тюремный срок во Франции за то, что она отдала приказ своему телохранителю избить мастера, который делал ремонт в ее апартаментах в Париже в 2016 году, сообщает газета "Фигаро".

Французский суд приговорил принцессу Хассу бен Салман к 10 месяцам условного тюремного срока и штрафу в размере 10 тыс. евро. Согласно сообщению издания, суд признал принцессу виновной в соучастии в применении насильственных действий и удержании человека против его воли.

Личного охранника сестры наследного принца Саудовской Аравии приговорили к восьми месяцам тюремного срока условно и штрафу в размере 5 тыс. евро.

Адвокат саудовской принцессы уже заявил, что обжалует приговор и докажет ее непричастность к случившемуся.

Инцидент произошел в 2016 году. По словам техника Ашрафа Эйда, который проводил ремонт в апартаментах принцессы, ее телохранитель напал на него после того, как она обвинила его в том, что он несколько раз сфотографировал его. Затем, согласно его показаниям, охранник ударил его и связал ему руки, затем приставил пистолет к его голове и приказал целовать ноги принцессы.

Ашраф Эйд в свою очередь ранее заявлял, что делал фотографии мебели в ванной прежде чем приступить к ремонту, чтобы затем сравнить результат. Именно в этот момент, по его словам, принцесса зашла в ванную, и ее отражение в зеркале попало в объектив.

После случившегося Эйд обратился в полиции. Полиция допросила принцессу, а затем отпустила. Спустя три дня она покинула Францию. Следователи пытались несколько раз связаться с ней в рамках расследования, однако им этого сделать не удалось. Французская прокуратура в декабре 2017 года выдала ордер на арест принцессы.

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