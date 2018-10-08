Сбалансированное партнерство с США находится в числе приоритетов германской внешней политики - МИД ФРГ
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Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал в понедельник "сбалансированное партнерство с США" одним из приоритетов германской внешней политики.
"Только так мы создадим предпосылки для того, чтобы американцы и европейцы могли в будущем положиться друг на друга", - сказал Х.Маас, выступая в понедельник на форуме в Берлине, посвященном политике безопасности.
По его словам, в настоящее время и германская, и европейская внешняя политика стоит перед новыми сложными вызовами.
"Это не повод для паники, но нам нужно думать об этом и искать решения", - сказал министр. По его словам, прогресс может быть только в том случае, если все 27 членов ЕС будут действовать сообща.
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Интерфакс