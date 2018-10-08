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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 11:07 08.10.2018 - 11:07

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал в понедельник "сбалансированное партнерство с США" одним из приоритетов германской внешней политики.

"Только так мы создадим предпосылки для того, чтобы американцы и европейцы могли в будущем положиться друг на друга", - сказал Х.Маас, выступая в понедельник на форуме в Берлине, посвященном политике безопасности.

По его словам, в настоящее время и германская, и европейская внешняя политика стоит перед новыми сложными вызовами.

"Это не повод для паники, но нам нужно думать об этом и искать решения", - сказал министр. По его словам, прогресс может быть только в том случае, если все 27 членов ЕС будут действовать сообща.

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