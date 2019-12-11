Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"В том, что касается Турции, моя самая большая обеспокоенность - это (отношения) Турции и России. Турция выходит из орбиты НАТО", - сказал Эспер в среду на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил.
Ранее руководство Турции исключило отказ от закупленных российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если Вашингтон откажется их поставлять.
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