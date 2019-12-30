Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 12:18

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Политика изоляции, проводимая странами Запада в отношении Турции, привела к сближению Анкары с Москвой, заявил в эфире местного телевидения специальный советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Что касается критики Запада по поводу сближения Турции с Россией, Калын сказал, что это был естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которая проявлялась в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах", - сообщает в понедельник издание "Сабах".

При этом Калын упомянул возможные санкции США в отношении Турции. По его словам, их истинной причиной было не приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, а независимая политика Турции, продемонстрированная операцией "Источник мира" в Сирии, позицией по Восточному Средиземноморью и поддержкой признанного на международной арене правительства Ливии.

"Он сказал, что угрозы санкций были одним из факторов, ускоривших процесс сближения Турции и России", - отмечает "Сабах".

Советник Эрдогана заверил, что санкции не окажут прямого воздействия на Турцию, и Анкара продолжит поиск альтернатив в сферах экономики и обороны.

Кроме этого, Калын упомянул, что единство НАТО оказалось под вопросом в 2019 году из-за резкого роста неопределенности в мировой политике, и предположил, что эта тенденция продолжится и в 2020 году.

В США ранее выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором, в частности, прописан запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Кроме того, проект бюджета содержит рекомендацию о том, что за приобретение Анкарой российских С-400 должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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